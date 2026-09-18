La Justicia ordenó la restitución de FATE a sus dueños

La Justicia hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE. La planta de San Fernando fue ocupada por trabajadores despedidos.

La Justicia hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE. La planta de San Fernando fue ocupada por trabajadores despedidos.

La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE y ordenó la restitución del inmueble ubicado en Virreyes, partido de San Fernando, que se encuentra tomada por los trabajadores.

El tribunal fundamentó su decisión en el vencimiento definitivo de los plazos de conciliación obligatoria —tanto en el fuero nacional como en el ámbito provincial— sin que se lograran avances que permitieran destrabar el conflicto.

El predio se encuentra tomado por los trabajadores, nucleados en el SUTNA, desde febrero, luego de conocerse la decisión de la firma de terminar con las operaciones. Aunque la medida habilita la devolución de las instalaciones a la firma, el fallo no sienta postura sobre el fondo de la cuestión laboral.

Más de 900 trabajadores se quedaron en la calle por el cierre de la planta, lo que motivó una serie de protestas y la toma. Incluso, delinearon un proyecto de ley para mantener abierta la única planta que fabrica neumáticos de colectivos y camiones del país.