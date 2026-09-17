Lanús: Buscan a una adolescente de 16 años en Monte Chingolo:

La Policía bonaerense busca intensamente a Mia Joscelyn Sandoval, una adolescente de 16 años que desapareció esta mañana en Monte Chingolo donde fue vista por última vez a las 9 de en la calle Caaguazú cuando salió de su casa y le dijo a su hermanito que iba a comprar y volvía. Sin embargo, el nene se asustó porque no regresaba y le avisó a sus abuelos.

“Como la mamá está internada y tiene un embarazo de riesgo, acordamos ir a buscar a mis nietos para que no estén solos. A las 9 iba a pasar por la casa y mi esposa les pidió que estuvieran listos, pero pinché una rueda y tuve que ir a la estación de servicio. Me demoré”, contó César, su abuelo, en diálogo con una señal de noticias.

Mirta, su esposa, les mandó un mensaje para avisarles que estaban atrasados, pero que ya iban en camino. Fue en ese momento que se enteraron de lo que sucedía. “No abuela, Jose se fue a comprar y no volvió”, le contestó el nene.

“Mi nietito me dijo que se había ido hacía como veinte minutos y nunca volvió. Y ahí nos pusimos a buscarla”, agregó la mujer.

Ante la desesperación, empezaron a indagar y se dieron cuenta que el celular estaba en la casa. Con el teléfono, se acercaron a la comisaría y denunciaron su desaparición: “La policía lo abrió y no encontró nada, ningún mensaje, nada”.

Según detalló, hay un dato clave que surgió con el pasar de las horas: detectaron a través de la red SUBE que la adolescente se tomó un colectivo de la línea 33 en la esquina de Caaguazú. “Pero no saben si iba rumbo a Francisco Solano o a Capital. El problema es que en la cuadra no hay cámaras y estamos esperando que el interno vuelva a la terminal para saber más”, explicó.

“Ella iba de la escuela a la casa. Siempre la llevaba la pareja de mi hija y solo salía a comprar si los padres le pedían. Es más, siempre la miraban desde la puerta”, sostuvo César.

La familia también comenzó a preguntarle a su amiga más cercana y al novio, pero ambos no tienen idea de qué pudo haber pasado: “El novio vive a una cuadra, estuvieron hablando por Instagram y no hubo nada raro. Fue de golpe”.

“No hubo pelea. Tiene buenas notas, nunca había hecho esto. No sé qué le pasó”, cerró.

Al momento de su desaparición, Joscelyn vestía un pantalón peludo negro y una campera negra, y mide 1,56cm. Tiene rasgos característicos: tres lunares en forma de triángulo en el cachete derecho y un lunar en la ceja derecha.