Encontraron en Avellaneda a un joven buscado por un intento de homicidio

El joven está acusado de balear a otro, que intervino para frenar una golpiza a un adolescente en contexto de robo.

El joven está acusado de balear a otro, que intervino para frenar una golpiza a un adolescente en contexto de robo.

La Policía Federal detuvo en Avellaneda, a un joven de 19 años acusado del intento de homicidio de un hombre en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió en 2024 y la víctima había intervenido por una feroz golpiza, en contexto de robo, a un adolescente.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 10 de junio de 2024, a la salida de un reconocido local bailable del barrio porteño de Palermo. Dos delincuentes asaltaron a un joven de 17 años, mediante golpes de puño y culatazos con armas. La víctima quedó tendida sobre el asfalto.

Fue entonces cuando un hombre de 27 años intervino con la intención de detener el asalto y proteger al menor de la extrema violencia a la que había sido sometido. Los asaltantes empuñaron sus armas y le dispararon, acertándole dos impactos de bala.

Finalmente, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Manuel Belgrano de San Martín, donde le salvaron la vida.

Luego del hecho, los autores se dieron a la fuga a bordo de un automóvil robado y con pedido de secuestro, el cual fue hallado abandonado tiempo después en el interior de la “Villa Zavaleta”, ubicada en el barrio porteño de Barracas.

La detención

Uno de los sospechosos ya había sido detenido en esta semana se concretó la aprehensión del segundo sospechoso, tras más de dos años.

Los efectivos lograron establecer que el responsable poseía otros dos pedidos de captura vigentes: robo en grado de tentativa y robo con armas, a solicitud de dos Juzgados de Menores.

“Había abandonado su lugar de residencia habitual y comenzado a concurrir de manera frecuente a la casa de unos familiares en la Isla Maciel, ubicada en el barrio de Dock Sud, partido de Avellaneda”, precisaron las fuentes. Fue detenido en la intersección de las calles Rivas y Pasaje El Ceibo.