Banfield visitará a Gimnasia en un contexto complicado

Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata se disputará mañana, desde las 14.30, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. ¿Va a estar Troglio?

Banfield y Gimnasia y Esgrima La Plata se disputará mañana, desde las 14.30, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. ¿Va a estar Troglio?

Banfield visitará mañana a Gimnasia y Esgrima La Plata por la Fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en medio de un clima muy tenso y de extrema presión. Trascendió que Pedro Troglio presentó su renuncia pero no fue aceptada.

El encuentro, válido por la Fecha 10 del Clausura, se disputará el sábado, desde las 14.30, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Jorge Ignacio Baliño será el encargado de impartir justicia.

La previa de este encuentro es una olla a presión: Troglio habría presentado la renuncia pero no fue aceptada por el momento ni fue comunicada oficialmente por el club, por lo que dirigiría mañana el último encuentro con el Taladro.

Llegó en mayo del año pasado, dirigió un total de 46 partidos y sumó el 40% de los puntos, con la llegada a la semifinal de la actual Copa Argentina como su mayor éxito, a pesar de no haber podido clasificar a los playoffs en ningún torneo local hasta el momento.

Banfield está a 15 puntos del descenso por tabla anual en la temporada actual y arrancará el año próximo anteúltimo en los promedios.