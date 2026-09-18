Con nueva dupla técnica, Brown de Adrogué visita a Italiano

Brown de Adrogué tiene una para difícil este fin de semana, enfrentará a Italiano con Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera al frente del equipo.

Brown de Adrogué tiene una para difícil este fin de semana, enfrentará a Italiano con Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera al frente del equipo.

Brown de Adrogué, que tiene nueva dupla técnica al frente del plantel profesional, visitará mañana a Italiano, por la Fecha 36 de la competencia de la Primera B. Necesita dar vuelta la página y empezar a sumar de a tres.

El encuentro, válido por la Fecha 36, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio República de Italia. Trasmite LPF Play.

El club presento esta semana a la dupla técnica confirmada por Adrián Czornomaz y Marcelo Barrera, tras la salida de Jorge Vivaldo.

Viene de una derrota en el clásico con San Martín de Burzaco. Acumula 34 puntos (producto de siete victorias, 13 empates y 14 derrotas) y se encuentra en las puertas de la zona de descenso (UAI Urquiza -31- e Ituzaingó-15-). El rival, en tanto, está sexto -en zona de Reducido- con 58.