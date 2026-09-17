“La Justicia nos tiene olvidadas”: familiares de víctimas de inseguridad marcharon a los Tribunales de Lomas de Zamora

Familiares de víctimas de homicidio marcharon a los Tribunales de Menores de Lomas de Zamora para exigir justicia y además para protestar contra una medida de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación de la ley que bajó la punibilidad a los 14 años.

Laura Fernández, madre de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada el 1 de enero de 2022 durante un robo en ese partido de la zona sur del conurbano bonaerense, consignó que el objetivo de la convocatoria fue repudiar el “olvido” del Poder Judicial respecto a las víctimas.

La manifestación comenzó a las 10 en las inmediaciones del Juzgado de Responsabilidad N.º 2 de ese Departamento Judicial, situado en Talcahuano 278, localidad de Banfield, donde estuvieron presentes María Eugenia Rodríguez, la mamá de Uma Aguilera; los hijos de Roberto Sabo, el kiosquero acribillado a balazos en Ramos Mejía; y la progenitora de Valentín Bossa, de 18 años, asesinado en San Martín.

Además, estuvieron acompañados por el abogado Fernando Soto, quien celebró la revocación del habeas corpus que suspendía la Ley 27.801, sancionada en el Congreso en febrero pasado.

Hoy estaba prevista una reunión dispuesta por la jueza Pascual junto a directivos de institutos de menores. “Iban a hablar de cuestiones de alojamiento y lugar, y consideramos que las víctimas teníamos que estar presentes ya que la ley nos avala y nos ampara de que dentro de los procesos se nos informe ciertas cuestiones”, sostuvo Laura Fernández.

“Otra de las cosas que también, por eso también fuimos, es para repudiar esta medida que ella había tomado y para que no la vuelva a tomar o para que no la tome otro juez”, precisó la madre de Lara.