Colapinto chocó y debió abandonar el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto debió abandonar tras el fuerte choque que generó en el relanzamiento de la carrera, en el circuito callejero de Bakú, tras un primer incidente.

Franco Colapinto debió abandonar tras el fuerte choque que generó en el relanzamiento de la carrera, en el circuito callejero de Bakú, tras un primer incidente.

El piloto argentino Franco Colapinto, tras realizar una excelente clasificación, generó un choque con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris, y debió abandonar la carrera. George Russel, de Mercedes, se quedó con el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto quiso hacer un divebomb en el relanzamiento (Albon se clavó contra el muro en la vuelta 31 e ingresó el auto de seguridad en Bakú) y no solo arruinó su carrera sino también la de su compañero en Alpine. Tuvo que abandonar.

Both cars retire from the #AzerbaijanGP. — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 26, 2026

El británico George Russel, de la escudería Mercedes, redondeó un fin de semana perfecto, en el que dominó de principio a fin, y aguantó los ataques finales de Max Verstappen (Red Bull) para cruzar la línea de meta en primer lugar.

El choque