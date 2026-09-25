El riesgo país supera los 600 puntos y caen bonos y acciones

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos este viernes y alcanzó su nivel más alto en casi cinco meses. Los bonos argentinos y las acciones que cotizan en Wall Street operaron con fuertes bajas en una nueva jornada negativa para los mercados.

El riesgo país volvió a superar los 600 puntos este viernes y alcanzó su nivel más alto en casi cinco meses. Los bonos argentinos y las acciones que cotizan en Wall Street operaron con fuertes bajas en una nueva jornada negativa para los mercados.

El riesgo país elaborado por JP Morgan llegó a los 602 puntos básicos y encadenó su décima jornada consecutiva de subas. El indicador acumula un incremento de 100 puntos y volvió a ubicarse por encima de una barrera que no alcanzaba desde abril.

La suba estuvo acompañada por una nueva caída de los bonos soberanos argentinos. Los títulos de deuda en dólares registraron retrocesos de hasta el 2,2% en Wall Street, mientras que el S&P Merval también operó en terreno negativo y acumuló su quinta rueda consecutiva de bajas.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también registraron bajas generalizadas, con retrocesos de entre 0,9% y 2,7%. El escenario financiero se da en un contexto de presión sobre los activos argentinos y de mayores costos de financiamiento, mientras el mercado sigue de cerca tanto los indicadores locales como el comportamiento de las tasas internacionales.