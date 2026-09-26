YPF también aumentó el precio de sus combustibles

Desde hoy, los combustibles de YPF se comercializan con un aumento del 1 por ciento.

Desde hoy, los combustibles de YPF se comercializan con un aumento del 1 por ciento.

En sintonía con Shell, Axion y Puma, YPF aplicó este sábado una suba del valor de sus combustibles, pero lo hizo en un menor porcentaje: la empresa ratificó la política de micropricing y anunció un aumento del 1 por ciento.

YPF informó que aplicaría un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir de hoy.

¿Por qué? Indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$ 93.

YPF reafirmó la política de “buffer”, la cual “permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”.

“Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red”, completó.