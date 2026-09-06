Franco Colapinto terminó entre lágrimas tras el GP de Italia: “Tenía una gran oportunidad y la desaproveché”

El piloto argentino de Alpine finalizó noveno en Monza después de haber llegado a ocupar el cuarto lugar. Un error en las primeras vueltas lo hizo retroceder hasta el puesto 16 y, pese a una gran remontada, quedó con la sensación de haber perdido una oportunidad importante.

El piloto argentino de Alpine finalizó noveno en Monza después de haber llegado a ocupar el cuarto lugar. Un error en las primeras vueltas lo hizo retroceder hasta el puesto 16 y, pese a una gran remontada, quedó con la sensación de haber perdido una oportunidad importante.

Franco Colapinto vivió una carrera cargada de emociones en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El argentino largó séptimo y rápidamente avanzó posiciones hasta ubicarse cuarto, pero un error lo dejó en la posición 16.

El rendimiento de su Alpine ilusionaba con un resultado importante. Sin embargo, en la sexta vuelta, un despiste cambió por completo el panorama. Colapinto perdió varias posiciones y cayó hasta el decimosexto lugar. Desde allí tuvo que comenzar una complicada remontada para recuperar el terreno perdido.

El argentino consiguió avanzar nuevamente y terminó la carrera en la novena posición. De esta manera, sumó dos puntos y recuperó siete puestos respecto de la ubicación en la que había quedado tras su error.

Pero el resultado no alcanzó para ocultar su frustración. Una vez finalizada la carrera, Colapinto se mostró visiblemente afectado y terminó entre lágrimas.

“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste”, reconoció el piloto argentino después de la competencia.

El principal lamento estuvo relacionado con el error cometido luego del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc. Colapinto consideró que el rendimiento de su Alpine le permitía aspirar a un resultado mucho mejor.

“Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero es aprender de esto”, expresó.

Más allá de la frustración, la remontada fue uno de los puntos positivos de su carrera. Colapinto recuperó siete posiciones y consiguió volver a meterse entre los diez primeros.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también tuvo una buena actuación y terminó séptimo. El triunfo, en tanto, quedó en manos de Kimi Antonelli, quien protagonizó una gran remontada desde el decimonoveno puesto.

Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad para dejar atrás lo ocurrido en Monza. El argentino buscará volver a sumar puntos y aprovechar el buen rendimiento que mostró Alpine durante el fin de semana.