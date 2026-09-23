Comenzó la primavera: ¿Cómo estará el tiempo?

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles, cuando se produce el esperado equinoccio de primavera en Argentina.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este miércoles, cuando se produce el esperado equinoccio de primavera en Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia una suba de la temperatura, con el correr de los días, a partir de este miércoles, cuando se produce en Argentina el equinoccio de primavera. ¿Qué se espera para los próximos días?

El reporte anuncia que la temperatura se moverá entre los 6 y los 18 grados este miércoles, en el marco de una jornada con cielo parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.

¿Cómo sigue? El SMN anuncia que la temperatura se moverá entre los 10 y los 22 grados el jueves, con cielo parcialmente a algo nublado.

Finalmente, la marca térmica llega a los 25 grados el viernes, antesala de un fin de semana con buenas condiciones en la Región.