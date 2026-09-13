Franco Colapinto brilló en Madrid y terminó séptimo en el Gran Premio de España

El piloto argentino tuvo una gran actuación en el estreno del circuito Madring, largó noveno y avanzó hasta la séptima posición. Sumó puntos importantes para Alpine y quedó duodécimo en el campeonato de Fórmula 1.

El piloto argentino tuvo una gran actuación en el estreno del circuito Madring, largó noveno y avanzó hasta la séptima posición. Sumó puntos importantes para Alpine y quedó duodécimo en el campeonato de Fórmula 1.

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de España de Fórmula 1 y terminó séptimo en el estreno del circuito Madring, en Madrid. El argentino largó desde el noveno lugar y, con una muy buena salida, logró superar al neozelandés Liam Lawson y al australiano Oscar Piastri durante las primeras vueltas.

Con el correr de la carrera, Colapinto comenzó a sufrir el desgaste de los neumáticos medios y fue superado por Lawson. Sin embargo, consiguió sostener el ritmo y defender su posición ante Arvid Lindblad y Piastri. En la vuelta 15 apareció una oportunidad clave: el abandono de Lance Stroll provocó un Virtual Safety Car y Alpine aprovechó para llamar al argentino a boxes y colocarle neumáticos duros.

A partir de allí, Colapinto mostró una gran solidez para mantenerse en pista hasta el final y terminó séptimo, por delante de Piastri, cuyo McLaren contaba con un rendimiento superior. El resultado significó una importante cosecha de puntos para el argentino, que alcanzó los 27 en el campeonato y se afianzó en el duodécimo puesto, con el objetivo de acercarse al top 10.

La carrera quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien consiguió su octava victoria de la temporada y amplió su ventaja en el campeonato. El podio lo completaron Max Verstappen y Lando Norris. La próxima fecha de la Fórmula 1 será dentro de dos semanas, con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.