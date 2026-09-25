Un comedor en Esteban Echeverría está al borde del cierre por la falta de recursos

El espacio “Sueños de Esperanza” asiste actualmente a unas 80 familias y advierte que las donaciones ya no alcanzan. Desde el lugar solicitaron ayuda urgente ante el aumento de la demanda.

El espacio “Sueños de Esperanza” asiste actualmente a unas 80 familias y advierte que las donaciones ya no alcanzan. Desde el lugar solicitaron ayuda urgente ante el aumento de la demanda.

Un comedor en Esteban Echeverría se encuentra al borde del cierre debido al crecimiento de la cantidad de familias que concurren en busca de alimentos y a la caída de las donaciones. Se trata de “Sueños de Esperanza”, donde actualmente asisten unas 80 familias y sus responsables advierten que los recursos disponibles no alcanzan para cubrir la demanda.

María, coordinadora del espacio, explicó con C5N que reciben asistencia del Municipio, pero que voluntarios y comercios que colaboraban habitualmente dejaron de enviar alimentos porque tampoco pueden sostener esas donaciones. “No alcanzan las viandas para todos”, señaló ante la situación que atraviesan las familias que concurren al lugar.

“Estamos en riesgo de cierre y pedimos ayuda para salir adelante. Antes teníamos 35 o 40 familias, pero desde que está este Gobierno se sumaron un montón más”, relató María. Según contó, las filas comienzan a formarse desde las primeras horas de la mañana y las personas llegan cada vez más temprano para intentar asegurarse una ración de comida.

El dato del INDEC

La situación del comedor se conoce luego de que el INDEC informara que la pobreza alcanzó al 32,3% de las personas en Argentina durante el primer semestre de 2026, mientras que la indigencia llegó al 7,5%. El informe contabilizó 9,7 millones de personas en situación de pobreza y 2,2 millones que no contaron con ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.