Lanús cayó 2-1 ante Huracán en un amistoso en La Fortaleza

El Granate perdió ante el Globo en un ensayo que se disputó este viernes en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Juan Bisanz marcó los dos goles del visitante y Lucas Besozzi descontó para el equipo de Mauricio Pellegrino.

El Granate perdió ante el Globo en un ensayo que se disputó este viernes en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez. Juan Bisanz marcó los dos goles del visitante y Lucas Besozzi descontó para el equipo de Mauricio Pellegrino.

Lanús aprovechó el parate por la fecha FIFA y disputó este viernes un amistoso ante Huracán en La Fortaleza. El Granate cayó 2-1 en un encuentro que sirvió para darle rodaje a futbolistas que buscan recuperar ritmo y a otros que habitualmente no son titulares en el Torneo Clausura.

El equipo de Mauricio Pellegrino presentó una formación alternativa, con una combinación de jugadores que regresan de lesiones y juveniles de la cantera. Franco Petroli; Nicolás Morgantini, Gonzalo Pérez, Ronaldo Dejesús y Tomás López; Raúl Loaiza y Agustín Medina; Benjamín Acosta, Marcelino Moreno, Franco Watson y Yoshan Valois fueron los titulares.

Huracán fue más efectivo durante el primer bloque de 45 minutos y encontró la ventaja a través de Juan Bisanz. El delantero, con pasado en Banfield, marcó un doblete que le permitió al conjunto dirigido por Diego Martínez irse al descanso con una diferencia de dos goles.

En el segundo bloque, Lanús reaccionó y consiguió descontar mediante Lucas Besozzi, luego de una buena maniobra colectiva. El resultado no volvió a modificarse y el amistoso terminó con triunfo 2-1 para Huracán. El ensayo también permitió que Raúl Loaiza y Marcelino Moreno sumaran minutos en su puesta a punto.

Lanús volverá a jugar oficialmente el sábado 3 de octubre, desde las 17, cuando visite a Newell’s en el Coloso del Parque Independencia, por la undécima fecha del Torneo Clausura. El Granate se encuentra en zona de clasificación a los playoffs y enfrentará a un rival que también suma 16 puntos.