Problemas con los trenes durante el fin de semana

Trenes Argentinos informó que las líneas Mitre y Sarmiento presentarán cortes y servicio reducido por obras.

Trenes Argentinos informó que las líneas Mitre y Sarmiento presentarán cortes y servicio reducido por obras.

Los usuarios de los trenes Mitre y Sarmiento tendrán algunas dificultades este fin de semana, debido a los cortes programados y servicios reducidos producto de diferentes trabajos de renovación de infraestructura.

Tren Mitre

El ramal Retiro-Tigre permanecerá completamente interrumpido durante el sábado y el domingo, por lo que no habrá formaciones entre ambas cabeceras durante las dos jornadas.

A su vez, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos reducidos: las formaciones prestarán servicio únicamente entre Belgrano R y José León Suárez y entre Belgrano R y Bartolomé Mitre, respectivamente.

En el ramal Tigre, las tareas se concentrarán en San Isidro y Olivos, donde se renovarán aparatos de vía (ADV), dispositivos fundamentales que permiten que los trenes pasen de una vía a otra.

Cerca de la estación San Isidro se trabajará sobre el aparato situado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos la intervención se realizará sobre el mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes.

Tren Sarmiento

La línea Sarmiento, en tanto, tendrá modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar.

E debido a trabajos vinculados con la renovación integral del sistema de señalamiento. La intervención contempla el recambio de cableado de señalamiento y circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua.