La Provincia reactiva las paritarias: el reclamo de los docentes

Docentes nucleados en el FUDB reclamaron por salarios, el IOMA, la sobrecarga laboral y plantearon el tema de las violencias en las escuelas.

Docentes nucleados en el FUDB reclamaron por salarios, el IOMA, la sobrecarga laboral y plantearon el tema de las violencias en las escuelas.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reclamó un aumento salarial para los docentes que permitan recuperar el poder adquisitivo, pero también advirtió sobre violencias en las escuelas y reclamó por el IOMA.

El FUDB demandó “la urgente continuidad de la paritaria para avanzar en mejoras salariales y laborales”, en el marco de la Comisión Técnica Salarial, que se concretó en el cierre de la semana pasada, a poco del cierre de septiembre.

Entre los reclamos figuran el aumento salarial para el colectivo de docentes en actividad y jubilados, “que posibilite recuperar el poder adquisitivo, erosionado por la política económica nacional, y que permita resolver el endeudamiento que afecta a la mayoría por los aumentos exponenciales de servicios, transporte, alquileres y alimentos, entre otros”.

“Basta de Violencias en las Escuelas. Se demandó el incremento de las acciones de prevención e intervención estatales y de la Justicia”, apuntó el FUDB.

Asimismo, el conjunto de gremios (Suteba, FEB, AMET, Sadop y Udocba) planteó que “el IOMA debe garantizar la cobertura integral en todo el territorio provincial, porque el incumplimiento afecta el salario docente”.

Asimismo, reclamó la continuidad de las Comisiones Técnicas de Salud Laboral, Convenio Colectivo de Trabajo, y de las Comisiones en las que se presentaron propuestas del FUDB sobre el RAS y el impacto de la Baja de la Tasa de Natalidad.

También, el comunicado, habla de “sobrecarga de tareas y desconexión total fuera del horario laboral” y la afectación en la Educación Técnico Profesional del desfinanciamiento Nacional.