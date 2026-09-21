Docentes bonaerenses reclaman la reapertura de las paritarias

Los gremios reunidos en el FUDB exigen la apertura de las paritarias, previstas para este mes. También reclama por IOMA, el IPS y medidas por El Niño.

Los gremios reunidos en el FUDB exigen la apertura de las paritarias, previstas para este mes. También reclama por IOMA, el IPS y medidas por El Niño.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) reclamó la reapertura de las paritarias del sector, previstas para este mes. “Necesitamos una recomposición salarial urgente”, advirtieron desde la FEB. Renovado reclamo por IOMA y el IPS.

“La situación salarial de los docentes es agobiante. El deterioro de nuestros ingresos se siente día a día. Ya no se trata solo de correr detrás de la inflación, necesitamos una recomposición salarial urgente y real que nos permita hacer frente al costo de vida actual”, aseguró Liliana Olivera, de la FEB.

El FUDB (AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba) reclamó la reapertura de paritarias, acordado para el mes en curso. Además, el sector reclamó garantizar la plena cobertura de prestaciones de salud a través de IOMA y ratificar la defensa irrestricta del régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS).

Por otro lado, el Frente de Unidad Docente Bonaerense planteó la “necesidad urgente de abordar, de manera articulada entre los distintos organismos y áreas intervinientes, las medidas de prevención, organización y actuación necesarias frente a las situaciones climáticas” por el fenómeno El Niño.