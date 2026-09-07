Los Bomberos Voluntarios realizarán un “sirenazo” en reclamo de fondos

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizará el próximo jueves una protesta en reclamo de fondos y respuestas al Gobierno de Javier Milei.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizará el próximo jueves una protesta en reclamo de fondos y respuestas al Gobierno de Javier Milei.

El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios realizará un “sirenazo” el próximo jueves 10 de septiembre, a las 10, en reclamo de fondos retenidos y respuestas del Gobierno por cuestiones económicas y normativas.

Reclaman la transferencia de recursos legales correspondientes a la Ley Nacional N.º 25.054, con un remanente acumulado de $59.330.748.051,41 del ejercicio 2025 y años anteriores. “Este monto recaudado permanece pendiente de ejecución y distribución, representa aproximadamente $45.000.000 para cada asociación de Bomberos Voluntarios”, precisaron.

Además, exigen agilizar los pagos para importar equipamiento operativo fundamental y piden reconocimiento por emergencias en rutas y la aplicación de leyes de fortalecimiento del sector.

“Se solicita incluir en los contratos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) convenios obligatorios, contraprestación mensual por disponibilidad, reintegro de gastos extraordinarios y compensación por daños a los cuarteles que atienden siniestros en estas trazas“, detallaron.

Respecto a Ley de Fortalecimiento (27.629), se pide la aplicación integral y uniforme de esta ley sancionada en 2021, con “especial hincapié en la implementación efectiva por parte de ARCA del reintegro del IVA en compras de bienes, servicios y equipamiento“.

Asimismo, se solicita al Ministerio de Economía y al Banco Central agilizar los pagos al exterior porque “ante los altos costos de los vehículos de emergencia nacionales, los cuarteles deben comprar unidades usadas al exterior para garantizar la adecuada prestación del servicio“.

La protesta, impulsada por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, representado por el Consejo de Federaciones y 29 federaciones provinciales, será el próximo jueves, a las 10. La medida se llevará adelante ante la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional a reclamos económicos y normativos.