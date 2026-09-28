Murió Oscar Bosetti, referente de la radiofonía argentina y maestro de comunicadores

El periodista, investigador y docente Oscar Bosetti, uno de los principales especialistas en la historia de la radiofonía argentina y formador de varias generaciones de comunicadores, murió este domingo a los 71 años en la ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado desde hacía varios días.

Licenciado en Letras y doctor en Comunicación, Bosetti desarrolló una extensa carrera que combinó la práctica profesional, la investigación y la enseñanza. Su vínculo con la radio comenzó también frente al micrófono: trabajó en emisoras como Radio Belgrano, Splendid, Rivadavia y LT14 Radio General Urquiza de Paraná, antes de consolidar una trayectoria académica centrada en el lenguaje y la historia del medio.

Una parte central de su recorrido estuvo ligada a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora donde -entre las décadas del 80 y 90- coordinó la carrera de Periodismo y tuvo a su cargo la cátedra de Radio. Además, fus consejero académico por el claustro docente.

También estuvo en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde dictó clases en la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación. Allí estuvo al frente de materias vinculadas con el audio, el periodismo político y la producción periodística. También intervino en la elaboración del plan de estudios de la carrera tras el regreso de la democracia.

Bosetti fue además referente de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) de la UNER desde su creación en 1992 y continuaba vinculado a la Facultad como coordinador del Centro de Producción en Comunicación y Educación (CePCE). Su actividad docente se extendió a la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y otros espacios académicos. Entre 2002 y 2006 fue subsecretario de Medios de Comunicación de la UBA y participó en la creación de la radio de esa universidad.

También fue uno de los docentes históricos y cofundadores de ETER, desde donde contribuyó a consolidar una escuela de formación radiofónica que vinculó la práctica profesional con la reflexión sobre el lenguaje sonoro.

Autor de libros, ensayos e investigaciones sobre la radio argentina, Bosetti convirtió la evolución del medio en uno de los ejes de su trabajo. Entre sus publicaciones figuran Radiofonías. Palabras y sonidos de largo alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, Las charlas radiofónicas de Discepolín y La Radio en Argentina.

Tras conocerse su muerte, el periodista Eduardo Aliverti lo recordó como una figura fundamental de la investigación radiofónica y destacó tanto la profundidad de sus estudios como su capacidad para transmitir ese conocimiento en las aulas.