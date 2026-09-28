Horario confirmado para el partido despedida de Messi

El último partido de Lionel Messi con la casaca albiceleste se disputará el 6 de octubre, desde las 20, en el Monumental.

El último partido de Lionel Messi con la casaca albiceleste se disputará el 6 de octubre, desde las 20, en el Monumental.

La Selección argentina confirmó los horarios para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín en la próxima fecha FIFA, que además contará con la despedida de Lionel Messi.

El partido contra Bolivia, que se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, será el miércoles a las 21.

Tres días después la Selección se medirá con Burkina Faso en el Estadio Monumental a la misma hora.

Finalmente, la despedida de Messi en la “Albiceleste” será el martes 6 de octubre, también en el Estadio Monumental, a las 20.