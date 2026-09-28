Avanza la misión del FMI, en medio de datos muy negativos

Se espera la conferencia de prensa del FMI para conocer los resultados de la tercera revisión, que se da en paralelo a que se conocieran datos alarmantes, como el aumento de la pobreza.

Se espera la conferencia de prensa del FMI para conocer los resultados de la tercera revisión, que se da en paralelo a que se conocieran datos alarmantes, como el aumento de la pobreza.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) continúa esta semana con la tercera revisión del acuerdo en curso. Se espera que el organismo brinde una conferencia de prensa, el jueves, con los resultados.

La delegación inició sus tareas el lunes 21 de septiembre y de acuerdo a voceros del organismo permanece en Buenos Aires para completar la auditoría.

Durante la estadía de la delegación del organismo en Buenos Aires se conocieron datos negativos como el aumento de la pobreza, el desplome industrial, y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

La revisión habilita un desembolso de US$900 millones, que compensará el pago de US$850 millones que la Argentina le realizó al FMI el último viernes.

Si bien se aguarda la confirmación oficial del cierre de la visita, el próximo jueves la vocera del organismo, Juliet Kozack, dará una nueva conferencia de prensa en Washington donde se espera que amplíe la información sobre el resultado de la misión