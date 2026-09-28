Cottolengo Don Orione: cómo será el recorrido del Papa León XIV en su visita a la Argentina

El sector de la discapacidad será protagonista en la inminente visita del Papa León XIV a la Argentina especialmente cuado el Sumo Pontífice visiteel Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar y centro de día que atiende a más de 400 personas.

El director de la entidad, Jorge Silanes, será el encargado de recibir al Santo Padre en el Cottolengo Don Orione junto a toda la comunidad de servicio: trabajadores, profesionales, voluntarios y los propios residentes. Tanto quienes viven allí como los concurrentes de la escuela especial y del centro educativo terapéutico estarán presentes dentro y fuera del santuario para darle la bienvenida a León XIV.

El director explicó que los Papas suelen buscar encuentros con los sectores más vulnerables —pobres, personas con discapacidad, presos— para escucharlos de primera mano, en línea con un llamado evangélico. En esta ocasión, el Pontífice se acercará al Cottolengo de Claypole para compartir con las personas con discapacidad y con los trabajadores.

La preparación de la vista papal se inspira en la última encíclica del Pontífice, donde llama a toda la sociedad a involucrarse en la construcción de los muros de Jerusalén bajo Nehemías, en lugar de las Torres de Babel que se derrumbaron. “Todas las piedras, incluso las que parecen descartadas, pueden convertirse en piedras angulares. Con nuestra actividad sentimos que vamos en ese camino, es un aporte a la sociedad”, señalaron desde la institución.

El mensaje apunta directamente al universo de la discapacidad y funciona como un llamado de atención. “La visita del Papa nos deja, al final, la pregunta de qué sociedad queremos”, expresó el hermano Jorge. Una política entendida como ejercicio de poder o como herramienta al alcance de la comunidad.

Antes de llegar a la reliquia del corazón de Don Orione -traída a Claypole en el año 2000-, el Papa tiene previsto recorrer la institución, escuchar los testimonios de los residentes y recibir obsequios preparados por la comunidad. Será un encuentro en el que primero escuchará y luego dirigirá unas palabras. La bienvenida estará acompañada por un coro y artistas locales que le darán un marco especial a la jornada que será cerrada con una actuación de Abel Pintos.

El Cottolengo Don Orione es una institución enmarcada en la Ley 24.901, que brinda servicios de hogar y centro educativo terapéutico. Además, cuenta con una escuela destinada a jóvenes con necesidades educativas especiales.

Allí conviven personas con distintos tipos de discapacidad, tanto físicas como mentales, distribuidas en 14 hogares donde 410 residentes viven de manera permanente en el Cottolengo, donde participan de talleres, reciben alimentación y disfrutan de espacios de recreación acompañados por orientadores.

En cuanto a los medicamentos, el director de la institución, Jorge Silanes, advirtió que persisten serias dificultades en la entrega. Explicó que desde la ANDIS se había proyectado implementar un sistema de trazabilidad, pero la llegada no se concretó y terminó desarmando el esquema. “Estábamos en tratativas para presentar caso por caso y, si bien toda auditoría es necesaria, ahora no se sabe cómo seguirá con el nuevo secretario”, señaló.