Myriam Bregman encabezará un encuentro con jóvenes y estudiantes en la UNLa

La diputada nacional por el PTS/Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, visitará la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) este miércoles 30 de septiembre para llevar adelante un encuentro con jóvenes y estudiantes de la región. La actividad comenzará a las 17.30 en el Cine Tita Merello de la universidad.

El espacio propone reunir a estudiantes secundarios, terciarios y universitarios para intercambiar perspectivas sobre la situación de la juventud y la oposición a las políticas del gobierno de Javier Milei.

Según adelantaron los organizadores, el debate se centrará en cómo reforzar la organización tras la reciente Marcha de la Bronca y en la preparación hacia la 5° Marcha Educativa en defensa de la educación pública, prevista para el 15 de octubre.

Asimismo, se dialogará sobre la agenda de cara al próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba.

La jornada es impulsada y convocada por la agrupación Frente Estudiantil de Izquierda en conjunto con el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria (CESACO).