Cayó la viuda negra denunciada por un joven de Llavallol

La mujer, según la denuncia, durmió al joven y se robó 55.000 dólares de su casa de Llavallol. Fue apresado también su pareja.

La mujer, según la denuncia, durmió al joven y se robó 55.000 dólares de su casa de Llavallol. Fue apresado también su pareja.

Una joven de 19 años y su novio, de 21, fueron detenidos en Villa Celina acusados de haber drogado a un hombre de 21 años para luego robarle dinero en efectivo y realizar una transferencia desde su teléfono celular, en un hecho ocurrido en la localidad de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la víctima, quien aseguró que durante la madrugada del domingo 27 de septiembre conoció a la joven en un boliche ubicado sobre la avenida Rivadavia al 7900, en el barrio porteño de Floresta.

El ataque

Según su relato, ella se presentó como Selma y ambos compartieron algunas bebidas que habían sido preparadas por la chica. Después de consumirlas, el joven comenzó a sentirse mareado y la mujer se ofreció a acompañarlo hasta su domicilio, ubicado en Padre Javier y Diego Gibson de Llavallol.

De acuerdo con la denuncia, una vez en la vivienda el hombre quedó inconsciente y la sospechosa habría aprovechado esa situación para robar. Entre los elementos denunciados como robados se encontraban 55.000 dólares. Además, la joven habría utilizado su teléfono para realizar una transferencia.

El damnificado advirtió lo ocurrido al día siguiente, ya que al revisar su vivienda encontró distintos objetos fuera de lugar y observó que el vaso del que había tomado la bebida presentaba restos que, de acuerdo con la denuncia, serían de pastillas y un polvo blanco.

La detención

A partir de las primeras averiguaciones, efectivos de la DDI de Lomas de Zamora identificaron dos domicilios que estarían vinculados con la joven y su pareja y solicitaron allanamientos.

Los procedimientos se realizaron en Villa Celina y terminaron con la detención de ambos sospechosos, además del secuestro de 28.881 dólares, seis teléfonos celulares, 10 cadenas y un blíster vacío que contenía originalmente 10 comprimidos de un psicotrópico.

Así entraba y salía de la casa