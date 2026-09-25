Acampe de trabajadores en la fábrica Dánica de Llavallol

La fábrica, ubicada sobre la calle Asamblea, cerrará sus puertas el próximo miércoles. Trabajadores de Dánica defienden sus puestos de trabajo.

La fábrica, ubicada sobre la calle Asamblea, cerrará sus puertas el próximo miércoles. Trabajadores de Dánica defienden sus puestos de trabajo.

La fábrica Dánica de Llavallol anunció su cierre y los trabajadores resisten. Realizan un acampe frente al predio ubicado sobre la calle Asamblea. Quieren que la producción continúe y compararon la situación con la de FATE.

Una hoja A4 pegada en la puerta y mensajes de Whatsapp fue la forma en la cual los trabajadores se enteraron del cierre definitivo, previsto para el próximo miércoles (30 de septiembre). Advirtieron que aún no llegaron telegramas.

“Se dará inicio a la parada definitiva de las instalaciones conforme a las normativas medioambientales vigentes”, indica el cartel, al tiempo que aclara que “las indemnizaciones se abonarán de acuerdo a la Ley de Contrato vigente y la normativa aplicable”.

La firma habla de “dificultades económicas, productivas y operativas”, pese a las “distintas medidas para mejorar la competitividad de la planta, sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo”.

El acampe, como medida de protesta, sucede porque “la producción estaba a pleno”, indicaron empleados, al tiempo que comparan lo que sucede en Llavallol con la situación de FATE en San Fernando: el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino denuncia un lockout.

Dánica ya había tenido conflicto anteriormente y 150 trabajadores quedaron en la calle, pero en enero de 2025 volvió a funcionar. La empresa fabricante de margarinas y aderezos había cerrado en diciembre de 2024 y la reapertura se concretó a partir de una asistencia del gobierno de la Provincia.