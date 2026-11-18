Lo que en Llavallol funcionaba desde hace años como un centro de formación profesional de teatro ahora se convirtió formalmente en una escuela. Desde el 10 de noviembre, el CePEAC N° 1 es oficialmente la Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora. La institución forma profesores de teatro desde 2015 en el histórico Teatro Cosmopolita. Con el reconocimiento, recupera además un nombre que el distrito no tenía desde 1977, cuando la Dictadura disolvió la escuela de teatro provincial de la avenida Yrigoyen.

“Hoy reivindicamos no solo nuestra institución, sino también recuperar aquella Escuela de Teatro en Lomas de Zamora, de la Provincia de Buenos Aires, que cerró la dictadura”, señalaron los directivos de la institución.

El Profesorado de Teatro se cursa de lunes a viernes por la noche en el Cosmopolita (Pasaje Adrogué 186) y en la Escuela Primaria N° 71 (9 de Febrero 390). El título es oficial, gratuito y de validez nacional. La institución también ofrece talleres gratuitos para la comunidad. En 2025 festejó sus diez años con una “Cosmopeña”, con danza, música y teatro.

Del Cosmopolita a la Escuela de Teatro

El Centro de Análisis y Elaboración de Políticas Públicas (CAEPP) es una ONG de Lomas de Zamora que impulsó la recuperación del Teatro Cosmopolita de Llavallol. Ese espacio está ligado a la Sociedad Cosmopolita de Mutua Protección, fundada en 1922. El CAEPP también fue el que pidió la escuela.

“El CAEPP, antes de la creación, pidió el reconocimiento como Escuela de Teatro. Pero se creó el CePEAC porque era lo que la Provincia podía ofrecer, y por eso pudimos tener la formación superior del Profesorado de Teatro, la primera institución de nivel superior en Llavallol”, explicaron los directivos.

“Como el CePEAC no nos permitía el crecimiento por su forma de institución, en 2022 empezamos a gestionar junto a la Dirección de Educación Artística la transformación en Escuela de Teatro”, agregaron.

El recorrido administrativo

La transformación del centro de formación en escuela quedó formalizada con la Resolución 6772/26 de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que se tramitó en un expediente iniciado en 2023. La norma autoriza la creación de la Escuela de Teatro N° 1 de Lomas de Zamora, de Segunda Categoría, y de sus anexos.

La escuela seguirá funcionando en las sedes actuales. Los cargos y módulos docentes del CePEAC pasan a la nueva institución, y el centro deja de funcionar a medida que se aplica la resolución. El texto señala que el objetivo es profundizar la enseñanza del lenguaje teatral con una oferta de formación superior en el distrito. También indica que la propuesta tuvo el aval de las autoridades territoriales y el visto bueno de la Dirección de Educación Artística.

La resolución lleva la firma de la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y de los subsecretarios Claudia Bracchi y Diego Turkenich. Se dictó en el año que la Provincia dedica a los 50 años del último golpe cívico militar.

Una escuela que reunía a todo el Conurbano Sur

La vieja Escuela de Teatro de Lomas de Zamora funcionaba en Avenida Hipólito Yrigoyen al 9200, en el edificio que hoy ocupa la Escuela Primaria N° 9 “República del Paraguay”. Era gratuita y tenía un perfil popular. A sus aulas llegaban trabajadores, vecinos de barrios humildes y estudiantes universitarios de toda la Zona Sur. Claudia Eichenberg, que egresó en 1974, recuerda a un compañero que trabajaba como recolector de residuos y que, según dice, “era un lujo de actor”.

El dramaturgo Marcos Rosenzvaig también pasó por esas aulas cuando era adolescente. Viajaba de noche hasta Lomas y se pagaba los estudios preparando masa de empanadas. Recuerda que la escuela conservaba costumbres de colegio, como el timbre al terminar la clase, y que después los alumnos seguían la charla con un profesor en un bar cercano. Entre sus docentes estaba Adolfo Fernández de Obieta, hijo de Macedonio Fernández, que daba Historia del Arte.

Por el plantel pasaron figuras centrales del teatro argentino. Carlos Antón, actor, director y dramaturgo, impulsó cambios en los planes de estudio para vincular la actuación con la realidad social de la Zona Sur. También enseñaron allí el director y teórico Alberto Ure y el pedagogo Omar Grasso, que después tuvo que exiliarse. La escuela entregaba los títulos de Actor/Actriz Provincial, Profesor/a de Teatro y Director de Teatro.

De Banfield a la avenida Yrigoyen

Esa historia empezó en 1951 en Banfield, con la fundación del Conservatorio de Música y Arte Escénico de la Provincia de Buenos Aires (Filial N° 1), impulsado por el compositor Alberto Ginastera. Allí se enseñaban música y actuación juntas, y entre los primeros docentes estuvieron María Rosa Gallo, Milagros de la Vega, Carlos Perelli y Belisario Roldán (hijo).

En los años 60, la Dirección de Educación Artística provincial se reorganizó y las dos ramas se separaron. La de música pasó a ser en 1960 el Conservatorio Provincial “Julián Aguirre”. La de arte escénico se independizó como Escuela de Teatro y se mudó al centro de Lomas.

A fines de esa década, la escuela ya tenía su sede propia en la avenida Yrigoyen. Desde allí se convirtió durante años en un lugar de referencia para la formación de actores, directores y trabajadores de la escena de toda la región.

El cierre

Después del golpe del 24 de marzo de 1976, la dictadura cerró la escuela en dos pasos. En 1976 le aplicó una clausura temporal de un año. El argumento fue que sus planes de estudio “no estaban formalmente aprobados” y que había supuestas irregularidades administrativas.

En 1977, la Subsecretaría de Cultura provincial ordenó su disolución definitiva. Invocó una supuesta baja de matrícula y la falta de salida laboral de los egresados. El Conservatorio Julián Aguirre sufrió cesantías y persecuciones, pero siguió abierto. La Escuela de Teatro, en cambio, desapareció.

Desde entonces, quienes querían estudiar teatro tenían que viajar a la Ciudad de Buenos Aires. Estudiantes y docentes siguieron en el circuito independiente o en experiencias de resistencia como Teatro Abierto, en 1981. Hoy, Eichenberg dirige el Teatro de las Nobles Bestias, que describe como un aporte modesto ante el cierre de aquella escuela.