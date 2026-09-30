Daniel Osvaldo internado en Llavallol: ¿Cuál es el cuadro?

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado y confirmó el cuadro por el cual fue internado en el hospital de Llavallol.

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado y confirmó el cuadro por el cual fue internado en el hospital de Llavallol.

La familia del ex jugador de fútbol Daniel Osvaldo difundió un comunicado sobre su estado de salud, desmintió versiones que circularon en los últimos días respecto a su internación y aseguró que “está bien y lúcido”.

“Queremos aclarar que Dani está bien y lúcido. No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, aclaró la familia a través de la cuenta de Instagram del ex futbolista que supo vestir las camisetas de Boca y Banfield.

Por otro lado, continuaron desmintiendo los trascendidos de los últimos días tras la internación del ex futbolista de Boca, como que se le haya sacado “una parte del pulmón”, que tenga complicaciones en las piernas y que su situación sea producto de “consumo de sustancias”.

El comunicado condenó las “falsedades sin chequear que circularon”, aunque aclararon que fue en “unos pocos medios”, ya que la mayoría había sido respetuosa.

“Se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural. Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que, mal o bien, popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

Por último, detallaron que fue sometido a una cirugía para limpiar la zona y que esperan los resultados de los cultivos. “Nos explicaron que llevan su tiempo, pero son indispensables para tener el diagnóstico exacto y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”, señala el texto.