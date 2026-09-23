Cierra la fábrica Dánica de Llavallol

Trabajadores de Dánica denunciaron que les avisaron por Whatsapp que el 30 de septiembre la planta cerraba sus puertas.

Trabajadores de Dánica denunciaron que les avisaron por Whatsapp que el 30 de septiembre la planta cerraba sus puertas.

La fábrica Dánica de Llavallol cerrará sus puertas el próximo 30 de septiembre. Según denunciaron sus propios trabajadores, el anuncio llegó por mensajes de Whatsapp y un cartel pegado en las puertas del predio.

Alexis, uno de los trabajadores, detalló que la advertencia llegó de forma “ilegal” porque fue a partir de mensajes de Whastapp y precisó que había “producción a pleno”. “No nos llegó ningún telegrama”, apuntó otro empleado.

La planta ya había tenido conflicto, pero en enero de 2025 volvió a funcionar con normalidad. La empresa fabricante de margarinas y aderezos había cerrado en diciembre de 2024, con el correspondiente envío de la notificación de cese a los más de 150 empleados que sostenían la producción de alimentos.

La reapertura se había concretado a partir de una asistencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Recibieron ayuda del gobierno, consiguieron sus beneficios apretando y maltratando a su propia gente”, alertó un empleado en diálogo con C5N.