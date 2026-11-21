Buenas condiciones para este fin de semana largo en la zona sur del Conurbano. El pronóstico, día por día.

Buenas condiciones para este fin de semana largo en la zona sur del Conurbano. El pronóstico, día por día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo se presenta el fin de semana largo en la zona sur del Conurbano. Buenas condiciones y suba de la temperatura.

Este sábado se presenta con cielo parcial a mayormente nublado, mientras que la temperatura se moverá entre los 16 y los 27 grados. Se pueden registrar tormentas aisladas por la noche.

Por otra parte, la marca térmica será de 26 grados el domingo, en la zona sur del Conurbano. La jornada comienza con cielo cubierto pero se irá despejando con el correr de las horas.

A la inversa, el lunes (feriado con motivo del Día de la Soberanía, que fue el 20 pero se trasladó al 23) comienza con algo de nubes, que oirán ganando terreno. La temperatura irá de los 19 a los 30 grados.