El pronóstico del Servicio Meteorológico para esta semana, últimos días de noviembre. La marca térmica llegará a los 35 grados.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para esta semana, últimos días de noviembre. La marca térmica llegará a los 35 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la temperatura comienza a subir e incluso anticipa una ola de calor en los últimos días de noviembre. Este lunes, feriado por el Día de la Soberanía, se presenta con cielo parcial a mayormente nublado, mientras que la temperatura irá de 15 a 30 grados.

Asimismo, la máxima anunciada para el martes será de 29 grados en la zona sur del Conurbano, con cielo mayormente nublado. Desciende la temperatura el miércoles, cuando la temperatura se moverá entre los 13 y los 26. Jorga con cielo algo nublado.

La misma condición se anuncia para el jueves, viernes y sábado en la zona sur del Conurbano, cuando la temperatura comienza a subir y se configura una ola de calor (sube la temperatura mínima durante tres días consecutivos). La temperatura máxima sería de 27 (14 de mínima), 30 (18) y 34 (19).

Finalmente, el domingo (anteúltimo día de noviembre) se presentará con cielo parcialmente nublado, mientras que la temperatura máxima llegará a los 35 grados.