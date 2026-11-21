La cartelera de La Noche de los Teatros, que se realiza mañana en distintas salas y espacios culturales de la zona sur del Conurbano.

La cartelera de La Noche de los Teatros, que se realiza mañana en distintas salas y espacios culturales de la zona sur del Conurbano.

Una nueva edición de La Noche de los Teatros se realizará mañana en distintas salas y espacios culturales de la zona sur del Conurbano. La entrada es gratuita, pero con reserva. Las obras que se exhibirán el domingo.

Son 17 las obras que se exhibirán en salas de Adrogué, Burzaco, Claypole, Banfield, Llavallol, Lomas, Temperley y Lanús; entre ellas, Espacio Disparate, Casa Fuentealba, Umbral, Horizonte, Urbano y Nobles Bestias.

CARTELERA

“Cubil”

A las 20 en la Sociedad Italiana de Adrogué (Rosales 1518, Adrogué). Drama-policial: Espectáculo para adolescentes y adultos que dura unos 60 minutos.

Sinopsis: En pleno Bariloche y atrapados por una feroz tormenta de nieve, un grupo de extraños se refugia en la Posada “El Andén”. Lo que comienza como un aislamiento forzado se convierte en una pesadilla cuando llega un investigador advirtiendo que un peligroso asesino serial, guiado por la macabra melodía de “Tres ratones ciegos”, va tras los involucrados en un oscuro caso del pasado.

“De solas que son las tres”

A las 19 en el Teatro de las Nobles Bestias (14 fde Julio 142, Temperley). Comedia: espectáculo ATP de unos 60 minutos.

Sinopsis: Tres mujeres en una noche de diversión, se ven atrapadas por sus diferencias y sus verdaderos intereses.

“Despierta”

A las 19 en El Cimiento (Felix Lora 150, Claypole). Drama: Espectáculo para mayores de 16 años que se extiende por 50 minutos.

Sinopsis: Espectáculo teatral de monólogos dramáticos realistas y poemas surrealistas que cuentan la angustia, la soledad y la violencia de la sociedad y claman la necesidad de un despertar a la vida.

“Doscaros al camino”

A las 20 en La Bruma (Guida Spano y Uruguay, Burzaco). Comedia: Espectáculo para mayores de 18 años que dura unos 50 minutos.

Sinopsis: Personajes femeninos universales, atravesados por distintas circunstancias, en diferentes momentos de la vida. Sus historias transcurren en tiempos y contextos diferentes, pero hay algo que las une: los deseos, los mandatos, los vínculos, las pérdidas, las elecciones, las preguntas que aparecen una y otra vez.

“El extranjero”

A las 18 en Patuka (General Campos 781, Banfield Este). Comedia: Espectáculo para infancias que dura 60 minutos.

Sinopsis: Un payaso trotamundos recorre pueblos con su baúl gastado y el corazón abierto. En cada parada, transforma lo cotidiano en magia: un objeto simple, un gesto mínimo, una mirada cómplice. Entre risas, tropiezos y juegos, invita a grandes y infancias a descubrir que la verdadera felicidad vive en las pequeñas cosas. Un espectáculo cálido, poético y divertido para toda la familia.

“Fueguitos del Sur”

A las 19 en Cultura del Sur (Meeks 1066, Temperley). Espectáculo ATP. Teatro Comunitario. 60 minutos.

Sinopsis: La plaza, el último bastión de encuentros colectivos y diversos, es intervenida por el poder, quien pretende evangelizar imponiendo normas. El pueblo, aparentemente anestesiado, dará cuenta de la importancia de la unión, de que la salida es colectiva, y que lo colectivo es revolucionario.

“El Show de Impostores”

A las 18 en La Sodería Cultural (Parana 640, Burzaco). Comedia: Espectáculo ATP de 50/60 minutos.

Sinopsis: Con ideas del público IMPROSTORES creará historias que te harán reír sin parar.

“mARdEmARES”

A las 21 en Sala Sudaka (Portela 82, Lomas de Zamora). Espectáculo ATP. Teatro de objetos. 55 minutos.

Sinopsis: Una respiración profunda que se torna mar. Mar adentro. Navegar. Un rito de valentía.

“Mediocre”

A las 22 en Casa Cacerola (avenida Almirante Brown 4232, Temperley). Espectáculo ATP. Género: Sátira dramática. 50 minutos.

Sinopsis: Un empleado común. Una rutina perfecta. Un día igual a todos…hasta que algo se quiebra.

Mediocre es un unipersonal que atraviesa, con humor ácido y sensibilidad, distintos arquetipos del cotidiano social.

“Memoria Activa”

A las 21 en Habitar Espacio Cultural (Caraguati 989, Claypole). Espectáculo ATP. Género: Drama histórico. 40 minutos.

Sinopsis: Una obra que recorre diferentes etapas que vivimos a 50 años del Golpe Cívico-Eclesiástico-Militar en Argentina. Porque la búsqueda de hijxs y nietxs sigue y la lucha va a continuar hasta que no nos falte ningunx.

“Pin-8”

A las 19 en Espacio Disparate (Sitio de Montevideo 1265, Lanús). Espectáculo ATP. Género: Comedia. 60 minutos.

Sinopsis: El joven PIN8 busca su destino escapando de sus días como muñeco de pruebas. En esta versión, es un Crash Dummie que se resiste al maltrato. Otro mundo es posible? El camino lo cruza con estafadores – siempre atentos a sacar provecho de quien sufre-, parques de diversiones virtuales, engaños y manipulaciones. En el circo desvencijado el único que no miente es PIN-8

“POSTALES ARGENTINAS”

A las 20 en Casa Fuentealba (Antártida Argentina 1753/55, Llavallol). Espectáculo para mayores de 18 años, adultxs. Género: Tragicomedia distópica, sainete de ciencia ficción. 60 minutos.

Sinopsis: En un futuro distópico, Héctor Girardi, un escritor frustrado con aires de poeta rioplatense, atraviesa las ruinas de una Buenos Aires devastada en búsqueda de inspiración. Desesperado por cumplir su destino artístico, decide indagar en su núcleo más íntimo, y también más problemático: la casa de su madre. Allí se desarrollarán una serie de eventos esperpénticos y desopilantes que revelarán no sólo un vínculo complejo con su madre, sino también un cúmulo de mandatos, deseos y relatos que trastocarán su identidad frágil e inestable. La búsqueda de Héctor Girardi se complementa con la irrupción de Pamela, una florista, con la cual Héctor insiste en develar su propia historia y su lugar en ese presente caótico, tratando de reconstruir los fragmentos de un sujeto y una patria despedazada.

“Una Libra de Carne”

A las 18 en Umbral Burzaco Casa Cultural (Adolfo Alsina 1051, Burzaco). Espectáculo ATP. Género: Farsátira. 60 minutos.

Sinopsis: Un grupo de seres atemporales traen a escena a un hombre roto, vacío, enmudecido. Un ridículo sistema arrastró a Elias Beluver hasta aquí, a los márgenes, al borde ¿Dónde es eso? Cerca del límite ¿Cuál es el límite? La saturación, que aquí se vuelve sátira para revivir su historia.

“El Herrero y el Diablo”

A las 21 en Teatro Horizonte (Hipólito Yrigoyen 9437, Lomas de Zamora).

“La Isla desierta”

A las 20 en Teatro Urbano (avenida General Frías 1074, Lomas de Zamora). Espectáculo para mayores de 18 años, Adultxs. Género: Comedia dramática. 40 minutos.

Sinopsis: Obra de Teatro Roberto Arlt, Adaptación y dirección de Cintia Gramajo. Situada en los años 90, la historia transcurre en una oficina portuaria donde un grupo de trabajadores, atrapados en la monotonía de sus jornadas laborales, comienza a imaginar un viaje a una isla desierta como única posibilidad de escapar de su realidad. Desgastados, rotos y emparchados por el paso del tiempo, viven bajo una rutina opresiva que limita sus deseos y los mantiene atrapados en una vida sin horizontes. En medio de ese encierro, la isla aparece como una ilusión de libertad, un refugio donde todavía es posible soñar con otra vida.

“A mover las cachas”

A las 17 en Casa Cacerola (Almirante Brown 4232, Temperley). Espectáculo para infancias, ATP. Género: Comedia. 50 minutos.

Sinopsis: Dulcinea y Milonguita, dos entrañables payasas, se preparan para participar en un importante festival de baile. A través del juego, el humor y el movimiento, ambas intentan encontrar su estilo y superar los desafíos que les presenta el ensayo: desacuerdos, torpezas, ritmos cruzados…pero también descubrimientos, ternura y complicidad. Este espectáculo clown, cargado de ritmo, colores y participación, invita al público a sumarse con alegría al acto final, celebrando el cuerpo en movimiento, la risa compartida y la libertad de expresarse tal como uno es.

“Una familia en juego”

A las 19 en Habitar (Caraguati 989, Claypole). Espectáculo para mayores de 18 años. Género: Comedia dramática. 60 minutos.

Sinopsis: UNA FAMILIA EN JUEGO es una adaptación libre de la obra “En familia” de Florencio Sánchez.

Esta comedia dramática cuenta la historia de los Gómez Cortés, una familia en crisis que vive bajo el mismo techo, pero hace tiempo que dejó de compartir la misma realidad.

El regreso de Damián y Verónica será el punto de partida para que viejos conflictos vuelvan a aparecer, nuevas verdades comiencen a revelarse y las miserias cotidianas salgan a la luz.

El dinero, las apariencias, los vínculos, las expectativas y los secretos se entrecruzan en una historia donde cada personaje tiene algo que ocultar y algo que perder.