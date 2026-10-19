Municipio, universidad, e industria articulan oportunidades de empleo en Almirante Brown

A través del Programa de Inserción Laboral que impulsa la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), empresas del distrito acceden a estudiantes y graduados con formación específica, mientras jóvenes de la región encuentran oportunidades para iniciar su trayectoria profesional.

La articulación entre universidad, industria y el Municipio local se traduce en oportunidades concretas de formación, empleo y desarrollo para Almirante Brown. A través del Programa de Inserción Laboral (PIL), impulsado por la Secretaría de Extensión de la UNaB, la institución conecta las necesidades de las empresas con los perfiles que se forman en sus carreras y acompaña a los estudiantes en su ingreso al mundo del trabajo.

Desde la puesta en marcha del programa se concretaron 55 pasantías educativas y 22 incorporaciones laborales posteriores, mientras que actualmente hay otras 11 pasantías activas.

El funcionamiento del PIL parte de las demandas concretas del sector productivo. Las empresas comunican a la Universidad los perfiles que necesitan y la UNaB difunde las búsquedas, recibe las postulaciones y realiza una primera preselección. Luego, cada organización entrevista a los candidatos y define la incorporación.

El mecanismo genera beneficios para ambas partes. Las empresas acceden a estudiantes y graduados con conocimientos vinculados con sus necesidades y encuentran capacidades disponibles en el propio territorio. Para los estudiantes, en tanto, significa una oportunidad de sumar experiencia profesional relacionada con su carrera y compatible con la continuidad de sus estudios.

En las últimas convocatorias participaron Genrod, Bayresplastic, Andariega Soluciones Habitacionales, AD Barbieri y Burmetal, con búsquedas correspondientes a áreas como Comunicación Digital, Ciencia de Datos, Administración y Gestión de las Organizaciones.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de vinculación que reúne a la UNaB, el Municipio de Almirante Brown, la Unión Industrial de Almirante Brown (UIAB) y la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado (SIPAB). En 2024, estas instituciones suscribieron el acuerdo Universidad y Trabajo. Puente al Futuro, orientado a promover pasantías, vincular búsquedas laborales con estudiantes avanzados y graduados e impulsar propuestas formativas relacionadas con las necesidades del sector productivo.

La UNaB y la Comuna browniana asumen así un rol activo en el desarrollo de Almirante Brown: acercan el conocimiento al mundo de la producción, facilita la incorporación de nuevos profesionales y contribuye a fortalecer un entramado socioproductivo en el que Universidad, industria y Municipio trabajan de manera articulada.