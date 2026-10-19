Temperley se trajo un punto y es escolta

Temperley empató 1-1 con San Martín y es escolta. El próximo domingo, recibe a Chacarita.

Temperley empató 1-1 con San Martín y es escolta. El próximo domingo, recibe a Chacarita.

Temperley empató 1-1 con San Martín en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la Fecha 34 de la competencia de la Primera Nacional y es escolta. Gabriel Hauche fue el encargado del tanto del Gasolero, que sigue con la aspiración de ser líder.

Los elegidos por Nicolás Domingo: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini (Melo); Franco Benítez (Souto), Franco Díaz (Richarte), Adrián Arregui (Krüger); Luciano Nieto (Trebotic), Gabriel Hauche, Marcos Echeverría.

Fernando Brandan, habitual titular, cumplió con su primera fecha de suspensión por llegar a las 10 tarjetas amarillas.

El Gasolero salió a buscarlo y encontró una ventaja inesperada: a los 9 minutos de comenzado el partido, el rival se quedó con 10. Gabriel Hauche marcó la ventaja a los 40, pero Nazareno Funez, a los 20 del complemento, sentenció el empate. Arregui y Richarte fueron amonestados.

Temperley acumula 60 unidades, producto de 16 victorias, 12 empates y apenas seis derrotas. Es escolta pero la aspiración sigue siendo liderar la tabla de la Zona B (Tristán Suárez es líder con 62). El próximo domingo recibe a Chacarita, desde las 16.