El pronóstico para la zona sur del Conurbano: no se anuncian lluvias

Cielo mayormente nublado y máxima de 16 grados para este lunes. ¿Qué dice el pronóstico sobre el resto de la semana?

Cielo mayormente nublado y máxima de 16 grados para este lunes. ¿Qué dice el pronóstico sobre el resto de la semana?

Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano, mientras que la temperatura se moverá entre los 7 y los 16 grados. Hay baja probabilidad de lloviznas matutinas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMM).

El cielo se verá parcialmente nublado el martes, que se presentará con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 18. La marca térmica asciende a 19 el miércoles, cuando las nubes vuelven a ganar terreno.

¿Cómo sigue la semana? La marca térmica será de 20 grados tanto el jueves como el viernes, mientras que la nubosidad irá en ascenso. El fin de semana se podrá ver al Sol, pero baja la temperatura: máxima de 18 grados para el sábado y baja a 16 el domingo.