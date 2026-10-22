Ezeiza: Más de 10 cuadras de fila para conseguir trabajo en una distribuidora

Una impactante postal de époc se registró en Ezeiza, donde miles de personas formaron una fila de más de 10 cuadras con la esperanza de entregar su currículum vitae y postularse a una búsqueda laboral de tan solo 40 puestos de trabajo.

La masiva convocatoria fue impulsada por la firma Cabaña Santa Marta, un supermercado y distribuidora mayorista de alimentos que planifica la inauguración de su quinta sucursal a mediados de noviembre en un predio ubicado sobre la calle Reconquista al 500, a pocos metros de la Ruta 205 y la intersección con Sargento Cabral.

Para intentar asegurarse un lugar entre los primeros de la fila, muchos de los aspirantes acamparon e hicieron guardia en el lugar desde la noche anterior y las primeras horas de la madrugada.

La compañía había anunciado la búsqueda laboral a través de sus redes sociales, citando a los interesados a presentarse a partir de las 8 de la mañana con documento de identidad, CV impreso y un formulario de inscripción digital. Ante la dificultad de muchos postulantes para completar el registro en línea, la firma sumó planillas en papel para ser completadas de forma presencial.

Con el objetivo de agilizar la atención de los vecinos llegados de distintos puntos de la zona sur del conurbano, la distribuidora desplegó un operativo con 12 mesas de entrevistadores, encargados de realizar un primer filtro rápido de las solicitudes.

La búsqueda convocó a perfiles variados con distintos niveles de formación y experiencia laboral previa, abarcando diversas áreas operativas de la futura sucursal donde buscan cubrir puestos de atención al público, fiambrería, línea de cajas, depósito, tareas de carga y descarga, limpieza, mantenimiento y encargados de sector.

El único requisito indispensable informado por la empresa fue ser mayor de 18 años, un criterio amplio que atrajo desde jóvenes en busca de su primer empleo hasta adultos mayores desempleados.

Los anuncios publicados previamente en las redes de la empresa no precisaban los montos salariales o condiciones definitivas de contratación, factores que terminaron alimentando la masiva concurrencia que rodeó varias manzanas de Ezeiza.