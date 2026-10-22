Universidades: trabajadores nodocentes realizarán cuatro días de paro

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) anunció un plan de lucha que contempla paros nacionales de 24 horas en las universidades públicas de todo el país. La decisión se tomó durante una reunión del Consejo Directivo de la entidad, en la que participaron representantes de 54 organizaciones sindicales.

Las medidas de fuerza se realizarán el próximo miércoles 28 de octubre, el martes 3 de noviembre, el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de noviembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El plan también prevé actividades de visibilización de la situación universitaria en forma conjunta, durante las semanas en las que se desarrollen los paros.

El reclamo

La resolución se enmarca en el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial de los trabajadores de las casas de altos estudios. Según informó la federación, durante el encuentro se analizaron durante casi cuatro horas los pasos a seguir para sostener la protesta en unidad con el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En la resolución, FATUN también cuestionó la situación presupuestaria de las universidades nacionales y reclamó que se incorporen las asignaciones previstas para el sistema universitario en el Presupuesto General de la Nación 2027.

Además, la federación expresó su rechazo a la decisión de legisladores nacionales de La Libertad Avanza y funcionarios del Poder Ejecutivo de impedir la participación de representantes del sistema universitario público en una reunión de la Comisión de Presupuesto.

Acciones judiciales

Por otra parte, el Consejo Directivo aprobó avanzar con acciones judiciales ante el Tribunal Contencioso Administrativo Federal para reclamar la incorporación de los montos correspondientes a la garantía salarial en los salarios básicos, en el marco del convenio colectivo de trabajo del sector.

La federación también propondrá una convocatoria conjunta con el Frente Universitario para realizar una concentración cuando se trate el proyecto de Presupuesto Nacional 2027.

Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a su vez, publicaron un comunicado dando cuenta del derrotero de la Ley de presupuesto universitario, que lleva un año de incumplimiento, y evidenciaron las responsabilidades de cada uno de los poderes del Estado.

“Milei lleva un año sin cumplir una ley que fue votada a favor seis veces en el Congreso Nacional, algo inédito en la historia argentina. Esto da cuenta del carácter profundo, federal y transversal que tiene la universidad pública para nuestra sociedad”, indicó el texto de CONADU, que enumeró además quienes son los “responsables y cómplices de este pisoteo a la democracia, a las instituciones republicanas y a la división de poderes”.

En esa línea, la CONADU sus tuvo que el Poder Judicial “debe fallar de manera urgente” a favor de las universidades, ya que “existe una cautelar y un fallo de primera instancia que le dice al Poder Ejecutivo que tiene que cumplir la ley porque el decreto que la suspende es inconstitucional”.

A su vez, añadió que el “Poder Legislativo se encuentra debatiendo el Presupuesto 2027 y debe incluir allí la Ley de Financiamiento Universitario!”, mientras que el Poder Ejecutivo debe “cumplir la ley”.

Para cerrar, CONADU afirmó: “Toda la comunidad universitaria y el conjunto del pueblo seguirá luchando. Resistimos y persistimos porque lo que está en juego es nada menos que el futuro de la patria”.