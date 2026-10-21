Vuelven los días grises e inestables

El Servicio Meteorológico anuncia lluvias aisladas para esta mañana y chaparrones por la noche. Días inestables en la zona sur.

El Servicio Meteorológico anuncia lluvias aisladas para esta mañana y chaparrones por la noche. Días inestables en la zona sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que los días inestables reaparecen en la zona sur del Conurbano. Este miércoles se presenta con cielo mayormente nublado, pero se esperan lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones por la noche. ¿La máxima? Será de 20 grados.

Asimismo, el cielo vuelve a mostrarse encapotado el jueves, cuando la temperatura se moverá entre los 15 y los 19 grados. Se anuncian tormentas aisladas durante la tarde y la noche.

Lloviznas y chaparrones se anuncian para el viernes, mientras que la marca térmica se ubica en 20 grados. La temperatura desciende el fin de semana: 18 grados el sábado y 16 el domingo. Ambas jornadas pueden tener algunos tramos con lloviznas.