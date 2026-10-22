Almirante Brown avanza en la creación de un Banco de Pelucas Solidarias para pacientes oncológicos

El Municipio de Almirante Brown dio un nuevo paso hacia la creación del Banco de Pelucas Solidarias con la entrega de la primera peluca confeccionada en el distrito y la certificación de ocho formadoras en pelucas oncológicas, durante una jornada realizada en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Burzaco, en el marco de Octubre Rosa.

El proyecto se desarrolla en el marco de la Fundación Causa Común, a través de su programa de formación, con el acompañamiento de distintas áreas municipales. También participan organizaciones comprometidas con el acompañamiento de pacientes oncológicos, entre ellas LABCEC (Lucha Almirante Brown contra el Cáncer), Casa de Enfermería de Almirante Brown, Mechones por Sonrisas e instituciones de la comunidad.

La actividad incluyó una charla y testimonios de personas que transitan la enfermedad, además de una coreografía de zumba como cierre del encuentro.

La jornada contó con la participación del intendente interino, Juan Fabiani, y del titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, quienes fueron recibidos en el establecimiento por la presidenta de la Casa de Enfermería de Almirante Brown, Margarita López.

Esta iniciativa busca fortalecer el acompañamiento a pacientes oncológicos y promover el trabajo solidario y articulado entre el Estado municipal y las organizaciones de la sociedad civil.