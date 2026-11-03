Selección Argentina: las bajas de peso en la primera lista de Scaloni tras el retiro de Messi

El entrenador presentó una nómina de 28 futbolistas para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, con ausencias importantes por lesión, decisión técnica y suspensión. Cuti Romero, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso son algunos de los nombres que quedaron afuera.

El entrenador presentó una nómina de 28 futbolistas para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, con ausencias importantes por lesión, decisión técnica y suspensión. Cuti Romero, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso son algunos de los nombres que quedaron afuera.

La primera lista de convocados de la Selección argentina tras el retiro de Lionel Messi llegó con varias bajas de peso. Lionel Scaloni confirmó los 28 futbolistas que afrontarán los amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica, en una convocatoria que marca el inicio de una nueva etapa para la Albiceleste.

Entre las ausencias más importantes aparecen Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, dos piezas fundamentales del equipo campeón del mundo, que quedaron afuera por las lesiones que atraviesan. También se destaca la ausencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no fueron convocados por decisión del entrenador.

A estas bajas se suman Lionel Messi y Nicolás Otamendi, quienes ya se despidieron de la Selección, además de Nahuel Molina y Leandro Paredes, que continúan cumpliendo suspensiones. En contrapartida, Scaloni incluyó a Aaron Anselmino y Mariano Troilo, mientras que Gonzalo Montiel regresó a la convocatoria.

La Selección argentina disputará su primer amistoso frente a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. Luego, el martes 17, se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en los últimos compromisos del equipo nacional durante 2026.