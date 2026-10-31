¿Cuándo y dónde se juegan los próximos amistosos de la Selección?

La Selección enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre. Las sedes ya fueron confirmadas, resta saber el horario.

La Selección enfrentará a Uruguay y Costa Rica en noviembre. Las sedes ya fueron confirmadas, resta saber el horario.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en la “Bombonera” y a Costa Rica el martes 17 en el “Mario Alberto Kempes”.

Si bien los rivales y las fechas de los amistosos por la fecha FIFA ya habían sido confirmados, faltaba que se hiciera lo propio con los estadios. Lo que aún resta determinar es a qué hora tendrán lugar ambos encuentros.

La doble fecha FIFA será la primera de la era post Messi, tras más de 20 años ininterrumpidos del astro rosarino vistiendo la camiseta celeste y blanca.

Lionel Scaloni tendrá al menos una baja de peso: Emiliano “Dibu” Martínez, quien se fracturó la mandíbula jugando para el Chelsea.

Lautaro Martínez también se quedaría afuera por un desgarro sufrido en el Inter, aunque podría llegar a último momento a ser parte de la nómina si es que se acelera su recuperación.

Las otras dos bajas confirmadas son las de Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes recibieron diecisiete fechas de suspensión por parte de la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial.