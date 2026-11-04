Milei participará de la Cumbre Iberoamericana en España

El presidente Javier Milei encabeza un nuevo viaje a España. Participará de la Cumbre Iberoamericana pero no tiene en agenda un encuentro con el rey Felipe VI.

El presidente Javier Milei encabeza un nuevo viaje a España. Participará de la Cumbre Iberoamericana pero no tiene en agenda un encuentro con el rey Felipe VI.

El presidente Javier Milei emprendió un nuevo viaje a España, esta vez con actividades en la agenda oficial, ya que participará de la nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario del jefe de Estado es la ausencia de una audiencia o encuentro bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español, dada la mala relación que Milei mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El jefe de Estado mantendrá a las 18:30 (hora argentina) un encuentro de carácter político con el titular del partido VOX, Santiago Abascal, consolidando su vínculo con el espacio opositor español. Estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre, pero sólo consiguió una videollamada con el dirigente español.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 5:00, momento en que Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales.

Regresará a la Argentina el viernes, mientras avanzan las preparativos en el país para recibir al Papa León XIV el domingo. El Sumo Pontífice comenzará con la agenda de actividades el lunes, que fue decretado feriado nacional.