Messi se despidió de la Selección Argentina: “Ya extraño vestir la celeste y blanca”

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina después de más de dos décadas y una noche cargada de emoción en el Monumental. Tras la victoria 3-0 ante Benín, el capitán habló sobre su despedida y aseguró que ya extraña ponerse la camiseta albiceleste.

Lionel Messi cerró su etapa con la Selección Argentina después de más de dos décadas y una noche cargada de emoción en el Monumental. Tras la victoria 3-0 ante Benín, el capitán habló sobre su despedida y aseguró que ya extraña ponerse la camiseta albiceleste.

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina luego de más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca. El capitán disputó su último partido ante Benín en un Monumental colmado, donde el equipo de Lionel Scaloni se impuso 3-0 y el delantero convirtió uno de los goles de la noche.

Después del encuentro, Messi tomó el micrófono en el centro del campo y expresó la emoción que significó cerrar su ciclo con el seleccionado. “El no venir más será un dolor muy grande, les juro que daría todo para jugar toda la vida en la Selección argentina, es lo más lindo que te puede pasar”, sostuvo el rosarino, visiblemente conmovido por la despedida.

La última función de Messi con Argentina estuvo acompañada por miles de hinchas, homenajes y el reconocimiento de sus compañeros y rivales. El futbolista de 39 años se retiró como máximo goleador histórico y uno de los jugadores con más presencias en la historia de la Selección, después de una etapa en la que conquistó, entre otros títulos, el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.

Con lágrimas y acompañado por su familia, Messi cerró una era que comenzó en 2005 y que atravesó momentos difíciles hasta alcanzar los títulos más importantes. “Jugar en la Selección argentina fue lo mejor que me pasó en la vida”, había expresado durante su despedida, dejando en claro el vínculo que construyó con la camiseta que defendió durante más de dos décadas.