Lanús cerró la instancia regular con un empate

Lanús fue superior, desperdició jugadas de peligro e hizo figura al arquero rival, para terminar con un empate 1-1 ante Central Córdoba, que le confirma a River como oponente en octavos de final del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el local se puso en ventaja a los 30 minutos, con el gol en contra del defensor Tomás Guidara, mientras que el extremo Eduardo Salvio puso el empate en 40 minutos de la primera parte.

La igualdad deja al equipo de Mauricio Pellegrino en el quinto puesto, con River confirmado como su cruce de octavos de final, mientras que el “Ferroviario” llegó a los 12 partidos sin ganar y quedó último en el grupo A.