Último día con bancos: se vienen seis días sin atención

A pocas horas de la visita del papa León XIV a Latinoamérica, que alterará el normal funcionamiento de servicios y transporte en el país, hay que prestar atención a los varios días sin bancos. Serán seis en la provincia de Buenos Aires, contando obviamente los dos del fin de semana.

De acuerdo al cronograma, habrá seis jornadas sin atención al público, del viernes 6 al miércoles 11 miércoles 11, por lo que recién en territorio bonaerense abrirán sus puertas el jueves de la semana que viene.

Las jornadas sin atención empiezan este viernes 6, Día del Bancario. Sigue el sábado 7 y el domingo 8, por el fin de semana; el lunes 9, por el feriado nacional por la visita del Papa.

A eso se suma el martes 10, por el feriado bancario dispuesto por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y el miércoles 11, ya que ese día también fue declarado feriado provincial por la visita del Pontífice. Si bien no se confirmó la no atención en las entidades privadas, el Banco Provincia sí estará cerrado.

Atención online en bancos

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los usuarios podrán continuar realizando distintas operaciones mediante los canales electrónicos. Las transferencias, los pagos de servicios, las consultas de saldos y movimientos y las operaciones a través de home banking y aplicaciones móviles seguirán disponibles.

También funcionarán los cajeros automáticos para extracciones y otras operaciones habilitadas, además de los pagos con tarjetas de débito y crédito y las transacciones mediante billeteras virtuales.

Una vez superada esta seguidilla de días sin atención, noviembre tendrá otro feriado bancario nacional el lunes 23, por el traslado de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.