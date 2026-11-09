Los cruces de los playoffs: el rival de Lanús

Lanús enfrentará a River en el Monumental, en los octavos de final. Todos los cruces.

Lanús enfrentará a River en el Monumental, en los octavos de final. Todos los cruces.

Los 16 clubes que pudieron clasificar a la instancia de playoffs del Torneo Clausura 2026 ya conocen sus rivales para una fase eliminatoria que determinará al campeón del certamen.

Boca, reciente campeón de liga, jugará como local ante Independiente Rivadavia, mientras que River recibirá a Lanús, entre otros choques.

Los cruces eliminatorios comenzarán en el fin de semana del domingo 22 de noviembre, al culminar la última fecha FIFA del año, y se extenderán hasta el sábado 12 de diciembre, día en el que se disputará la gran final.

El empate 1-1 entre Lanús, quinto clasificado de la zona A, y Central Córdoba sentenció la etapa regular del Clausura, para darle inicio a una fase eliminatoria en la que se comenzará a dirimir quién será el próximo campeón del fútbol argentino.

En una fase que arranca en los octavos de final, los cruces serán a partido único en el estadio del mejor clasificado hasta la semifinal, ya que el duelo que definirá el título tiene sede fija: el estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata.

Consolidado como el último campeón del fútbol argentino al culminar la fase regular en lo más alto de la tabla anual, el Boca de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tendrá un choque complicado, con Independiente Rivadavia como su rival. El encuentro se disputará el miércoles 25 de noviembre y será el último de los octavos.

Por su lado, con un cierre de año cargado de efectividad a pesar de la derrota en el Superclásico, River cerró la primera parte del torneo en el cuarto puesto y se aseguró jugar la primera ronda eliminatoria como local, en el Monumental. Su rival será Lanús, club que ya se encargó de eliminarlo en la recordada semifinal de la Copa Libertadores 2017 y buscará repetir la épica, en el año en el que se quedó con la Recopa Sudamericana.

Además, los punteros de cada zona, Instituto y Rosario Central, se medirán con Huracán y Gimnasia de Mendoza, respectivamente, mientras que el vigente campeón del Apertura, Belgrano, clasificó sexto y se enfrentará a Vélez.