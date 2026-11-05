Visita del papa León XIV: cómo funcionarán los trenes y qué servicios especiales habrá en el AMBA

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un impacto especial en el transporte público. Para facilitar el traslado de los fieles que participarán de las actividades previstas entre el 9 y el 11 de noviembre, Trenes Argentinos implementará un esquema extraordinario que incluirá servicios durante la madrugada, refuerzos de frecuencia y modificaciones temporales en algunas estaciones.

El operativo alcanzará a las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur, que funcionarán con cronogramas de día hábil durante las tres jornadas, pese a los feriados establecidos para esas fechas.

El objetivo es ampliar la capacidad de transporte, especialmente para las celebraciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en la Basílica de Luján. También habrá servicios especiales para facilitar el regreso de quienes participen de la Vigilia con los Jóvenes.

Línea Sarmiento: refuerzos para viajar a Luján

La línea Sarmiento tendrá un papel central en el operativo por la convocatoria prevista en Luján. El servicio Once-Moreno funcionará con cronograma de día hábil y una frecuencia promedio de un tren cada 11 minutos durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. También se incorporarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes y entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Por su parte, el ramal Moreno-Mercedes triplicará su frecuencia durante el martes 10 y miércoles 11. Habrá servicios especiales desde las 3 de la madrugada del martes hasta las 23:30 del miércoles, con frecuencias aproximadas de 30 minutos.

Además, las formaciones incorporarán un quinto coche para aumentar la capacidad de traslado.

Línea San Martín: servicios especiales hacia Luján

La línea San Martín también tendrá un esquema reforzado. Los trenes entre Retiro, Pilar y Dr. Cabred circularán con cronograma de día hábil durante las tres jornadas.

Se sumarán servicios nocturnos durante la madrugada del lunes 9 y entre la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11.

A su vez, durante el martes y miércoles habrá trenes adicionales entre Pilar y Dr. Cabred, una alternativa para quienes viajen hacia la zona de Luján.

La estación Dr. Cabred, ubicada en Open Door, permitirá acercarse por vía ferroviaria, aunque los pasajeros deberán completar el recorrido con otros medios de transporte locales.

Línea Mitre: trenes hasta la madrugada y cambios en Retiro

Los tres ramales de la línea Mitre —Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre— incorporarán servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 para facilitar los traslados hacia las actividades previstas en CABA.

Además, durante la noche del martes 10, los trenes extenderán su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11, para facilitar el regreso de los asistentes a la Vigilia con los Jóvenes.

Sin embargo, habrá modificaciones importantes por razones de seguridad: el lunes 9 desde las 8 y el martes 10 desde las 16, los servicios no llegarán a Retiro. Durante esas franjas, los trenes circularán entre Belgrano C y Tigre, y entre Belgrano R y José León Suárez o Bartolomé Mitre.

También permanecerán cerradas las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero desde el sábado 7 de noviembre a las 18 hasta el primer servicio del jueves 12.

Línea Roca: cronograma de día hábil y extensión nocturna

La línea Roca funcionará con cronograma de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. Para facilitar el acceso a las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, se incorporarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes 9.

En tanto, durante la noche del martes 10, los ramales eléctricos extenderán su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11, para acompañar la desconcentración de la Vigilia con los Jóvenes.

Línea Belgrano Sur: servicios adicionales hasta la madrugada

La línea Belgrano Sur también mantendrá un cronograma de día hábil durante las tres jornadas. El ramal González Catán contará con servicios adicionales durante la madrugada del lunes 9 para facilitar los viajes hacia CABA. Además, durante la noche del martes 10, extenderá su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles.

Cambios y restricciones en los trenes por la visita del Papa

Además de los refuerzos, el operativo contempla modificaciones temporales en algunos recorridos y estaciones por cuestiones de seguridad.

En la línea Mitre, los servicios no llegarán a Retiro durante determinadas franjas horarias del lunes 9 y martes 10. En el caso de la línea San Martín, los trenes circularán entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin llegar a la terminal de Retiro, desde las 8 del lunes 9 y desde las 16 del martes 10. Estas restricciones se mantendrán hasta que las autoridades de seguridad autoricen la normalización de los recorridos.

Dónde consultar los horarios de los trenes

Trenes Argentinos recomendó a los pasajeros consultar los cronogramas especiales antes de viajar, especialmente durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

Los horarios de los servicios nocturnos, las frecuencias especiales, las últimas salidas y las modificaciones temporales estarán disponibles en el sitio oficial de Trenes Argentinos y en la aplicación de la empresa.

También aconsejaron planificar los traslados con anticipación, contemplar posibles demoras por la convocatoria y respetar las indicaciones del personal ferroviario y de seguridad.