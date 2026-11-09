El recorrido del Papa en la zona sur del Conurbano

El mapa del recorrido del Papa León XIV por la zona sur del Conurbano. Pasará por la UNLZ para llegar al Cottolengo.

El mapa del recorrido del Papa León XIV por la zona sur del Conurbano. Pasará por la UNLZ para llegar al Cottolengo.

En su traslado de la Nunciatura al Cottolengo Don Orione de Claypole, el Papa León XIV recorrerá varios distritos; entre ellos, Lomas de Zamora. Gran movimiento de fieles a la espera del saludo del Santo Padre, quien llegó ayer al país.

En el distrito lomense, varias líneas de colectivo modificaron su recorrido, ya que el tránsito se encuentro cerrado para el paso de la comitiva. Pasará por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) y desde la Diócesis de Lomas de Zamora convocaron a los fieles a apostarse en inmediaciones del Cruce.

“El Obispado invita a las familias, especialmente para este tramo (Camino Negro y Colombres hasta el Cruce de Lomas), a acercarse con la bandera argentina, la bandera papal o alguna identificación parroquial que exprese la cercanía de la diócesis con el Vicario de Cristo”, convocaron.

Ya en la localidad de Claypole, unos 700 metros antes del ingreso al cottolengo, León XIV bajará del auto, será recibido por autoridades y se subirá al papamóvil para culminar el tramo final al cottolengo. El papamóvil irá por Monteverde a unos 20 Km/h.