Así fue la vigilia en la entrada al Cottolengo

Un poco de la vigilia que se realizó en la entrada del Cottolengo a la espera del Papa.

Un poco de la vigilia que se realizó en la entrada del Cottolengo a la espera del Papa.

Miles de personas se apostaron en distintos puntos del recorrido que realiza el Papa, desde la Nunciatura hasta Claypole, pero mucho decidieron participar de la vigilia para tener un lugar privilegiado para verlo pasar.

“Vigilia de espera del Papa León en la entrada del cottolengo Don Orione de Claypole”, reza el mensaje de Eclesia, que acompaña el video de la espera.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viaja hacia la provincia de Buenos Aires, recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15, a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione.

Caminará por el parque en el que conviven más de 400 personas con discapacidad y brindará un pequeño discurso.

En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.