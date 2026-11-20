A ocho años del asesinato ocurrido en Villa Lugano, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 informó la condena al cantante de "Viejas Locas". La Fiscalía pidió 18 años y seis meses de prisión, la querella reclamó 11 años y dos meses y la defensa solicitó la absolución.

A ocho años del asesinato ocurrido en Villa Lugano, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 informó la condena al cantante de "Viejas Locas". La Fiscalía pidió 18 años y seis meses de prisión, la querella reclamó 11 años y dos meses y la defensa solicitó la absolución.

Este viernes la Justicia condenó a “Pity” Álvarez a 12 años de prisión domiciliaria por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. Después de tres meses de debate y 20 audiencias, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

El fiscal Sandro Abraldes solicitó una pena de 18 años y seis meses de prisión y pidió que Álvarez sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica. Por su parte, la querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, reclamó 11 años y dos meses de prisión y planteó la posibilidad de que cumpla una eventual condena bajo arresto domiciliario, con autorización para realizar salidas laborales.

La defensa del músico, integrada por Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución al sostener que actuó en legítima defensa. Como alternativa, solicitó que se contemple un exceso en esa figura legal. Además, sus abogados cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial y plantearon objeciones vinculadas con su estado de salud mental.

Álvarez no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto, ya que permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar. El músico lleva 49 días bajo tratamiento y su internación tiene un plazo previsto hasta febrero de 2027.

Los magistrados dictaron el veredicto condenatorio contra el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados y determinaron que cumpla la sentencia bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica.