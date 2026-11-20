El pronóstico para este viernes y el fin de semana largo (por el Día de la Soberanía) en la Región.

El pronóstico para este viernes y el fin de semana largo (por el Día de la Soberanía) en la Región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes se presenta inestable en la zona sur del Conurbano. De hecho, se esperan tormentas aisladas durante la mañana, pero se consolidan hacia la tarde y la jornada cierra con chaparrones.

Además, el reporte del SMN anuncia una suba de la temperatura: este viernes se espera una máxima de 25 grados, pero llegará a los 29 en el cierre del fin de semana largo.

El sábado, la temperatura se moverá entre los 17 y los 27 grados, mientras que el cielo pasará de parcial a mayormente nublado. El cierre será con tormentas aisladas, anuncia el SMN.

Asimismo, el domingo se espera una marca térmica de 27 grados, pero no se esperan precipitaciones. El cielo se mostrará parciamente nublado en la zona sur del Conurbano.

Las nubes ganan terreno el lunes, cuando la máxima anunciada es de 29 grados. De esta forma cerrará el fin de semana largo, con motivo del Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20 según la Ley 27.399).